Aksiyon, dram ve fantastik türlerini biraraya getiren ‘Hain’in ilk fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. 13 Aralık Cuma günü vizyona girecek film, adalet ve ihanetin sınırlarında dolaşan gerilim dolu hikayesiyle izleyicileri merak duygusu hiç azalmayan bir yolculuğa davet ediyor.

Yapımcılığını Fix360’ın üstlendiği, intikam, entrika ve güç çekişmeleriyle dolu sahneleriyle dikkat çeken ‘Hain’ filmini fragmanı izleyiciyle buluştu. Yenilmez gibi görünen uluslararası bir düzenin parçası olan bu seçkin ve özel grubun dünyası, kadın karakterlerin verdiği cesur mücadeleyle altüst oluyor. İhanetle örülü bu yapıda, derin bir gizlilik içinde yürütülen operasyonlar sırasında kimin hain kimin dost olduğu belirsizleşiyor. İntikam ve adalet arayışını merkeze alan filmde izleyicileri nefes kesen bir macera bekliyor.

‘Hain’, Haldun Dormen, Mustafa Alabora, Erkan Petekkaya, Yurdaer Okur, Meltem Beydilli, Ali Düşenkalkar, Itır Esen, Zeynep Şarlıgil, Engin Benli, Ümit Çırak, Elif Bilgetekin gibi birbirinden değerli yıldız oyuncuları bir araya getiriyor.

Yönetmen Berke Üzrek’in, “Görünenden çok daha fazlasını vadeden bir yapım” olarak değerlendirdiği bu etkileyici macera, A90 Pictures dağıtım şirketi aracılığıyla tüm Türkiye’de 13 Aralık Cuma günü vizyona giriyor.