Kastamonu’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Programı Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen anma programında yüzlerce vatandaş, birlik ve beraberlik ruhunu yaşattı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kastamonu’da anma programları düzenlendi. Dün sabah saatlerinde şehitlik ziyaretleri ile başlayan etkinlikler, Kastamonu Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen anma programı ile devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, Nasrullah Cami Baş İmamhatip Kahraman Şekercioğlu tarafından icra edilen Kur’an-ı Kerim tilaveti ile sürdü. Daha sonra Kastamonu İl Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından 15 Temmuz şehitleri için dua edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajının yayınlanmasının ardından protokol üyeleri tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Anma programına, Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Bugün elde edilen bir demokrasi zaferidir”

Anma programında konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, “Ülkemizin büyük mücadeleler sonucu elde ettiği kazanımlarını ne pahasına olursa olsun koruyacağını içerde ve dışarda tüm düşmanlara gösterdiğimiz gündür bugün. Kurtuluş Savaşı ruhuyla hareket eden aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin ihanet şebekesi karşısında gösterdiği onurlu duruşu sonucunda elde edilen bir demokrasi zaferidir bugün. Türlü oyunlarla kılık değiştirerek karşısına çıkan hain FETÖ terör örgütüne ve onun dış destekçilerine ders verildiği gündür bugün. O gece sokağa çıkan ve ülkesine duyduğu büyük sevgi sayesinde gözlerini kırpmadan canları pahasına mücadele veren bu halk, şanlı tarihimizin kahramanlar sayfasındaki yerini, tıpkı Malazgirt’te, İstanbul’un fethinde, Çanakkale’de, Sakarya’da, Kıbrıs’ta olduğu gibi almıştır. Yine bu gece kahraman Kastamonu halkı da Cumhuriyetimizin, demokrasimizin ve milli iradenin yanında olduğunu büyük bir gururla göstermiştir” dedi.

Darbe girişiminde bulunan gecede sokaklara inen insanların elinde Türk bayrağını gördüğünde mutluğu olduğunu ve onun bir bez parçasının olmadığını bir kez daha idrak ettiğini söyleyen Kastamonu Milletvekili Halil Uluay da, “Meydanlarda elinde bayrak olan halkımızı gördüğümüzde büyük bir rahatlık yaşadık ve nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımızı ekranlarda gördüğümüzde derin bir nefes aldık. Bu millet her zaman kendi bayrağına sahip çıkacaktır, bundan 7 yıl önce bunu görmüş olduk” dedi.

Kastamonu Milletvekilleri Serap Ekmekci ise, “Türk milleti tarih boyuncu yurduna, bağımsızlığına, özgürlüğüne ve iradesine sahip çıkarak günümüze kadar geldi ve Türkiye Cumhuriyetinin çatısı altında buluştu. Emperyalist güçlerinin maşası haline gelen FETÖ kalkışması, aziz Türk milletinin bağrına çarpıp tuzla buz oldu. Milletimizin asil evlatları, bir an bile korkmadan ve tereddüt etmeden, sonunu düşünmeden mermilerin, tankların ve süngülerin önüne kendilerini siper etti” diye konuştu.

Konuşmaların ardından camilerden sala okundu.