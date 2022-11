HAGİAD ‘2’inci Geleneksel Nesiller Buluşması Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya’nın moderatörlüğünde Hacılar’da gerçekleştirildi. Etkinlikte eğitim, siyaset ve iş dünyası bir araya geldi.

Kısa adı HAGİAD olan Hacılar Genç İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen 2’inci Geleneksel Nesiller Buluşması etkinliği Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe Ak Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Ak Parti Hacılar ilçe Başkanı Ahmet Övüç, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, işadamları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, Hacılarlı iş adamlarının Hacılar, Kayseri ve Türkiye sanayisinin gelişmesinde önemli rol oynadıklarını belirtti. Erkan sözlerini şöyle sürdürdü;

“Büyüklerimiz hayatın içerisinde ihtiyaç duyulan her alanda kucaklayıcı hayırsever olarak ve her zaman insanlarımızın yanında olmuşlardır. Onlardan bizlere en büyük miras birlikteliktir. Tıpkı bugün olduğu gibi bizler Hacılarımızın birlikteliği ve Kayserimizin milliyetçi varlığını sürdürebilmesi ve bunları diğer kuşaklara aktarmayı amaç edindik. Bu bağlamda HAGİAD’ı bir okul gibi görüyoruz. Bizler geçmişteki tecrübelerle bugünün yeniliklerini birleştirerek HAGİAD’lı genç kardeşlerimizle Türkiye’yi yeni ufuklara taşıyacağız.”

Programda daha sonra kürsüye gelen ve ‘heyecanın olduğu yerde başarı vardır’ sözüne vurgu yapan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan da; “90’lı yıllardan bugüne çok çok ilerlendi. İlçemizde bir taraftan sanayi bir taraftan da belediye olarak bu teşkilatın yanında her zaman bulunduk. Hacılar denince akla birlik beraberlik gelir. Hacılar ticaretinin geçmişine baktığımızda ilk olarak Hacılar bezini görmekteyiz. Geçmişten bugüne Hacılar insanı hep çalışmış, sanayide de her zaman adından söz ettiren bir ilçe olmuştur. Bizlerde 3 buçuk yıldır Hacılar’da hizmet etmeye çalışıyoruz. Gerek devlet yatırımları gerekse Büyükşehir Belediyemizin yatırımları ve bizim belediyemizin ilçemize kattığımız eserlerle gelişmesine vesile oluyoruz. Hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz. Onların ilçemize kattığı eserler eğitimden sağlığa her alanda her yerde görmekteyiz” dedi. Hacılar’da ki genç nesillerin sanayi ve ticarette önemli yerlere geldiğini belirten Özdoğan, Hacılarlı iş insanlarının ülkemize ciddi manada destek sağladığını söyledi. Hacılar ilçesinin dünyayı takip eden bir ilçe olduğunu ifade eden Özdoğan, “Dünya’da olup biten tüm yatırımları takip ediyoruz. İş insanları ile sürekli irtibat halindeyiz. ilçemize daha fazla ne yapabiliriz bunun gayretindeyiz” dedi. Başkan Özdoğan yaptığı konuşmada ilçede yapımı devam eden çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya hayatına dair söyleşisini gerçekleştirdi. Kapaklıkaya’nın sohbet tadındaki konuşmasının ardından yine Kapaklıkaya’nın moderatörlüğünde 2’nci Nesiller buluşması gerçekleştirildi.