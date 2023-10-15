Hafta sonunu Gürcistan’ın Batum kentinde geçirmek isteyen yurdun dört bir yanından gelen Türk vatandaşları, Sarp Sınır Kapısı’nın yolcu girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

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Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı bu hafta sonu yoğun bir gün geçiriyor. Gürcistan’ın Batum kentine gitmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluktan dolayı gümrük kapısındaki sistem çökerken, u nedenle uzun kuyruklar oluştu. Sistemin tekrar açılması için sıra bekleyen vatandaşlar, Gürcistan tarafına geçebilmeyi umarken, 1 saattir sırada beklediğini ve önünde sıra bekleyen vatandaşlarında çok olduğunu ifade eden Muhammet Şeker “Sistem çöktüğünden dolayı sırada bekliyoruz. Yoğunluktan dolayı çökmüş. Yaklaşık 1 saattir sırada bekliyoruz. Sıraya baktığımızda sistem açıldıktan sonra 1 saate falan sıra gelir bize” ifadelerini kullandı.