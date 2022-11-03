İl Millî Eğitim Müdürü Adem Koca, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince belirlenen haftanın öğretmenlerini makamında ağırlamaya devam ediyor.

Alanında yarattığı fark, eğitime sunduğu katkılar ve başarılı çalışmaları ile haftanın öğretmeni olan Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Zeynep Dere, İl Millî Eğitim Müdürü Adem Koca' nın misafiri oldu.

Adem Koca, "Öğretmenlerimiz bizler için çok kıymetli. Eğitimciliğinin yanı sıra çocuk gelişimi ve aile konularındaki yazılarıyla da vatandaşlarımıza ulaşan kıymetli öğretmenimize gösterdiği üstün çabalar ve yenilikçi çalışmalarından dolayı yürekten teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Emeğiyle, yüreğiyle, şefkatiyle, bilgisiyle mesleğini icra eden tüm meslektaşlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum." dedi.

Öğretmen Zeynep Dere, takdir ve taltiflerinden dolayı Adem Koca'ya şükranlarını sunarak bu ödülün motivasyonunu artırdığını ifade etti.