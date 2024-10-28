Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzalı genelge doğrultusunda, Cumhuriyet Haftası kapsamında öğrenciler bugün ilk derse cumhuriyetin kuruluş destanını konu alan "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunundan çekilen görüntülerin sinematografik kurgusundan oluşan "Dersimiz: Cumhuriyete Doğru" isimli filmi izleyerek başladı.ANKARA (İGFA) - Tüm eğitim kademelerindeki öğrenciler bu sabah okulda, cumhuriyetin kuruluş destanını konu alan ve Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyununun sinematografik versiyonundan oluşan "Dersimiz: Cumhuriyete Doğru" isimli filmi izleyerek başladı.



Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin güçlü desteğiyle başlattığı Millî Mücadele'nin destansı hikâyesini anlatan "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filminin izletildiği ders öncesi, öğrencilere videolu mesaj ile hitap etti.

Bakan Tekin, mesajında, "Bugün bizler, bize emanet bırakılan kutlu mirası daha da ileriye taşımakla yükümlüyüz. Cumhuriyet sadece geçmişimizin değil, geleceğimizin de teminatıdır. Bizim görevimiz, bu büyük mücadeleyle kazanılan değerleri, sizlerin kalplerine ve zihinlerine en etkili şekilde ulaştırmaktır. Sizler, bu değerleri öğrenerek ve anlayarak yarının Türkiye'sini kuracak olan nesilsiniz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Millî Mücadele'nin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı içtenlikle kutluyorum. Hepinize iyi seyirler." ifadelerini kullandı.

????28 Ekim'deki ilk derste öğrencilerimiz "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" videosu ile buluşacak.Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda evlatlarımızı geleceğe en mücehhez şekilde hazırlama gayretiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.Cumhuriyetimiz 101. yaşına girerken,… pic.twitter.com/vj0NHAnOHm— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) October 26, 2024