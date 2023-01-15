Bilecik Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından, ‘Haftalık Gençlik Buluşması’ düzenlendi.

Bilecik Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından, ‘Haftalık Gençlik Buluşması’ düzenlendi.

Her salı günü Bilecik Müftülüğü Gençlik Merkezinde düzenlenen buluşmaya bu hafta konuk olarak Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun katıldı. Müftü Ali Erhun gençlerle hasbıhâl ederek tavsiyelerde bulundu. Hayata değer katmak için namazın önemine değinen Müftü Ali Erhun, imanlı gençlikte olması gereken hasletler hakkında bilgi verdi.