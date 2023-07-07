Geçtiğimiz günlerde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımına başlanan Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün eski binasında haftalardır tamamlanmayan çalışma bölge halkını isyan ettirdi. Çevre sakinleri gece iş makinası gürültüsünden, gündüz ise enkaz ve toz dumandan ciddi sıkıntı yaşıyor. Bölgede iş yeri veya işletmesi olan ve iş yerine girmekte sıkıntı yaşayan bir çok esnaf ise çalışmaların bir an önce tamamlanmasını bekliyor.

Aydın’ın Efeler ilçesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen ve boşaltılan Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Hükümet Bulvarı’ndaki eski binasında yıkım çalışmaları başladı. Geçtiğimiz haftalarda yıkımına başlanan binanın çevresinde alınan güvenlik önlemleri, yıkım sürecinin uzamasıyla birlikte bölge esnafını zora sokmaya başladı. Efeler’in en işlek noktalarından biri olan bölgede yer alan hizmet binasının yıkımı için tüm sokak girişleri kapatılırken, çalışmaların beklenenden uzun sürmesi bölge esnafının işlerini olumsuz etkilemeye başladı. İşyerlerine ulaşmakta sıkıntı yaşayan ve müşterilerine hizmet vermekte zorlanan işletmeler, çalışmaların daha da uzaması durumunda kendilerinin ekonomik zorluk yaşayabileceğini belirterek, yetkililerden çalışmaların bir an önce tamamlanmasını talep etti.