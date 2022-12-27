Zonguldak Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Oda Başkanı Mehmet Bayar, 2023 yılı 1 Ocak itibariyle hafta tatili uygulamasının başlayacağını açıkladı.

Zonguldak Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Oda Başkanı Mehmet Bayar, 2023 yılı 1 Ocak itibariyle hafta tatili uygulamasının başlayacağını açıkladı.

Mehmet Bayar açıklamasında, “Sektörümüz için oldukça uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğümüz ve hatırlanacağı üzere 1 Ekim 2022 tarihi itibariyle uygulamaya geçmesi düşünülen “berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönündeki karar” hazırlıkların tamamlanmaması nedeniyle ertelenmişti. Şu an itibariyle tüm eksiklikler giderilmiş, taleplerimiz doğrultusunda mülki idare amirlerimizce belirlenen günlerde “berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulaması” 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle başlayacaktır. Bu bağlamda bir noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. TESK, TOBB desteği ve Türkiye Berberler, Kuaförler, Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonumuzun talebi ile Ticaret Bakanlığımızca alınan bu karar; berber, kuaför ve güzellik salonu işletmeci ve çalışanlarının en azından haftanın bir günü dinlenme ve sosyalleşmelerine imkân tanımış; bu sayede zihin ve beden sağlıklarının korunmasına, motivasyon, performans ve hizmet kalitesinin artmasına ve daha da önemlisi aile bağları ile toplumsal bağların güçlenmesine katkı sağlamıştır. Söz konusu tatil hakkının tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacak olması haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramalarını da engellenecektir. İnanıyorum ki bu uygulama sektörümüz için bir milat olarak her daim hatırlanacaktır” şeklinde konuştu.