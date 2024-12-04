Meteoroloji Genel Müdürlüğünde Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Cuma ve hafta sonunda yurdun batı kesimlerinde yağışlarımız var. Marmara’nın batısı, kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de aralıklı yağışlar görülmesini bekliyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Meteoroloji Genel Müdürlüğünde Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Perşembe günü Antalya çevrelerinde yağışlar bekliyoruz"

Macit, "Perşembe günü için Antalya çevrelerinde, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde ve Orta Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer yağışlar bekliyoruz. Yağışlar, yağmur ve sağanak şeklinde. Doğu Anadolu’nun doğusunda ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yükseklerinde kar şeklinde yağışlar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hafta sonunda yurdun batı kesimlerinde yağışlarımız var"

Cuma günü ve hafta sonu beklenen hava durumunu da aktaran Macit, "Cuma ve hafta sonunda yurdun batı kesimlerinde yağışlarımız var. Marmara’nın batısı kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de aralıklı yağışlar görülmesini bekliyoruz. Bu yağışlar yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde herhangi bir yağış beklemiyoruz. Yalnız sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte sis ve pus hadisesi görülebilir. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmalarını isteyelim" diye konuştu.

"Haftanın ilk günlerinde mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıkları bekliyoruz"

Macit, "Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında şu anda. Ancak hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak artıyor ve haftanın ilk günlerinde mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıklarının görülmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara, İstanbul ve İzmir’de beklenen hava durumu

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit; Ankara, İstanbul ve İzmir’de beklenen hava durumuna ilişkin şunları kaydetti:

"Ankara’da önümüzdeki günlerde yağış beklemiyoruz. Parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava var. Sabah saatlerinde pus ve sis hadisesi var. Hava sıcaklığı perşembe 8 derece ama hafta sonunda 11 ila 12 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. İstanbul’da da yağış beklemiyoruz. Parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava var. Hava sıcaklığı hafta sonunda 15 ila 16 dereceye kadar çıkacak. İzmir’de yağış beklentimiz var. Yer yer gök gürültülü sağanak yağışımız var. Hava sıcaklığı 18 derece civarında olacak. Dolayısıyla batı kesimlerde, Marmara’nın batısı ve kıyı Ege’de yağış var. Diğer bölgelerde hafta sonunda önemli bir yağış beklentimiz yok."