Düzce Belediyesi ekipleri hafta sonu yoğun mesai harcayarak, şehrin düzenlenmesi için çaba harcadı.

Düzce’de hafta sonu olumlu hava şartlarını fırsat bilen Düzce Belediyesi ekipleri saha çalışmalarını gerçekleştirdi. Asar Kemer Park’ın etrafında kaldırım ve peyzaj düzenlemeleri yapan Park ve Bahçeler müdürlüğü ekipler, alanın daha da güzel olması için çaba sarf etti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de trafiğin daha rahat sağlanabilmesi açısından ara sokaklarda yeni yol açma çalışmalarına devam etti. Ekipler hafta sonu mesaisinde Düzce için çaba harcadı.