Kanuni Sultan Süleyman’ın, annesi Ayşe Hafsa Sultan adına Marmaris’te yaptırdığı kervansarayın aslına uygun şekilde restore edilmesi için gerekli yetkiler verildi ve imzalar atıldı.

Marmaris’in en önemli tarihi noktalarından biri olan Hafsa Sultan Kervansarayı’nın yeniden canlandırılması için çok önemli bir adım atıldı. Marmaris Belediyesi, tarihi kale girişindeki Menzilhane olarak da bilinen Hafsa Sultan Kervansarayı’nın restorasyon ve hamam kısmının da rekonstrüksiyon uygulamasının ilk adımı olan mimari projeyi başlattı. 10 ayrı parseli kapsayan yapının çalışmasıyla ilgili Marmaris Belediyesi ile Mimarlık firması arasında bir protokol imzalandı. Protokolü Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Mimarlık Yetkilisi Meral Oğuz imzaladı.

Eski çarşı mevkiinde, orta kuşak Marmarislilerin Sultan Bar olarak bildiği yerde Hafsa Sultan Kervansarayı yapısının restorasyonuyla ilgili mülk sahipleri ve yerel yönetim işbirliği ile başlanan sürecin birkaç yıl öncesine dayandığını söyleyen firma yetkilileri, “Bir yapıyı en iyi şekilde koruyup geleceğe aktaracak olanlar yine o yapı ile manevi bağı olan, yapının gerçek sahiplerinden başkası değildir. Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının kamu yararı kararının iptaline yönelik davanın mülk sahiplerinin lehine sonuçlanmasının ardından çalışmalar daha da ivme kazanacak” dedi.

Göreve gelmeden önce verdiği sözlerden birinin Marmaris’in tarihi ve yerel değerleri korumak olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise Marmarislilerin hafızalarında yer alan yapının yeniden yaşamla buluşmasının heyecanını yaşadığını söyledi.

Belediye başkanlığına seçilir seçilmez Marmaris’in tarihi çeşmesini tekrar aynı yerde aslına uygun olarak yaptıklarını ifade eden Oktay, “Yoğun çabalarımızın sonucunda Kervansaray’ı da restore edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem tarihimizi korumak ve hem de değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak adına önemli olacak bu çalışma ekonomik olarak da ilçemize katkı sunacak. Turizmin 12 aya yayılması için hedefimizde turistik ve ticari özgün işleviyle Kaleiçi bölgesinde hareketlilik sağlayacak” dedi.