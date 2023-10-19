Afyonkarahisar’da belediyenin hafriyat kamyonunun şeker pancarı yüklü tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralanırken, kazada devrilen tırın dorsesinden etrafa dağılan tonlarca şeker pancarı ise iş makineleri ile toplandı.

Kaza, Çobanlar, Bolvadin karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.E, idaresindeki 03 EA 979 plakalı Çobanlar Belediye sine ait harfiyat kamyonu Çobanlar - Bolvadin kara yolunda Ş.A’nın kullandığı 03 AEV 176 plakalı tırla çarpıştı. Kazada sürücüler ile tırdaki İ.Y, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar’daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.