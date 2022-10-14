Kaza öğle saatlerinde Torba- Gölköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mithat Z. idaresindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yolda yan şekilde duran kamyon ve dorsesindeki hafriyat yolu tamamen kapattı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kamyonun yolun ortasına devrilmesi nedeniyle uzun süre yol trafiğe kapandı. Sürücüler yaklaşık 1 saat yolun açılmasını bekledi. Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

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