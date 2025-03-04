İstanbul Hafriyatçılar Federasyonu (İSHAF), İBB tarafından İstanbul Anadolu Yakası’ndan Kocaeli sınırlarına kadar olan bölgede bulunan döküm sahalarının Kocaeli-Gebze bölgesinden Şile bölgesine kaydırılmasına tepki gösterdi. Eylem yapan hafriyat kamyon sürücüleri havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kartal Çevre Koruma Müdürlüğü Ek Hizmet Binası önünde bir araya gelen Hafriyat kamyon sürücüleri D100 karayolu üzerinde araçları ile konvoy yaparak kararı çerçevesinde eylem yaptı.

İSHAF, söz konusu kararın hukuksuz olduğunu ve hafriyat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ekonomik sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini belirterek, sektör temsilcileriyle birlikte bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını yapan İstanbul Hafriyatçılar Federasyonu Başkanı Zekeriya Turan, "İstanbul’un Tuzla, Kartal, Maltepe gibi bölgelerinden bugüne kadar hafriyatlar Kocaeli-Gebze bölgesine gidiyordu. Ama şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütün hafriyatın Karadeniz sahilinde bulunan Şile bölgesine, Şile Sahilköy bölgesine gitmesini istiyor. Ama şimdi takdir edersiniz ki Anadolu yakasında 5000 tane damperli kamyon var. Bu kadar damperli kamyonun o bölgeye gitmesi, başta kaza riski, İstanbul’daki yapacağı trafik yoğunluğu, Marmara depremine karşı kentsel dönüşümün sekteye uğraması ve akaryakıt maliyeti gibi daha sayabileceğimiz birçok sebep var. Biz bu konuyu, bu konunun üzerinde tekrar durulmasını ve iptal edilen belgelerin açılmasını, en azından yeni bir döküm sahası açılana kadar döküm sahalarının açılmasını talep ediyoruz" dedi.