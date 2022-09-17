Kastamonu’nun Abana ilçesinde hafriyat boşaltırken devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kastamonu’nun Abana ilçesinde hafriyat boşaltırken devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İnebolu-Abana karayolu Yakaboyu köyü mevkiinde hafriyat boşalttığı sırada kamyon devrildi. Kamyonun devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü Abana Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ayrıca İnebolu-Abana karayolu Darsu Köyü Poyrazlar mevkiinde de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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