Ayrıca İnebolu-Abana karayolu Darsu Köyü Poyrazlar mevkiinde de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu-Abana karayolu Yakaboyu köyü mevkiinde hafriyat boşalttığı sırada kamyon devrildi. Kamyonun devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü Abana Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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