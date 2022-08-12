Zeytinburnu’nda bir binanın yıkımı sırasında hafriyat altında kalan 3 yavru kediyi Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Ekipleri kurtardı. Enkaz altından çıkarılan kediler sağlık ekiplerine teslim edildi.

Zeytinburnu’nda bir binanın yıkımı sırasında hafriyat altında kalan 3 yavru kediyi Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Ekipleri kurtardı. Enkaz altından çıkarılan kediler sağlık ekiplerine teslim edildi.

Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi’nde bir binanın yıkımı sırasında hafriyat altından kedi sesleri geldi. Hafriyat alanından gelen kedi sesleri üzerine çalışmalar durduruldu. Zeytinburnu Belediyesi’ne yapılan ihbar sonrasında Zabıta Ekipleri olay yerine intikal etti. Hassasiyetle yapılan kurtarma çalışmaları sonrasında 3 yavru kedi enkaz altından çıkarıldı. Yavru kediler, Zabıta ekipleri tarafından sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Zeytinburnu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi yetkililerine teslim etti. Sağlık ekipleri yarası olmayan 2 yavru kediye olay yerinde göz tedavisi yaparak beslenme ihtiyaçlarını karşıladı. Daha sonra anne kedinin yanına bıraktı. Yaralı olan yavru kedi, gerekli tedavi hizmetini vermek üzere Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’ne götürüldü.