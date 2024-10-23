Bayburt Müftülüğü Kur’an kurslarında hafızlıklarını tamamlayan 16 öğrenci için tören düzenlendi, törende öğrencilere hafızlık belgeleri verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan hafızlık tespit sınavında başarılı olan ve belge almaya hak kazanan 16 öğrenci için Bayburt Müftülüğünde belge takdim töreni düzenlendi. Törende İl Müftüsü Bayram Danacı, öğrencilere başarılar dileyerek, hafızlık belgelerini takdim etti. Öğrenci velileri de çocuklarını yalnız bırakmayarak törende yanlarında bulundular. Zorlu bir süreci tamamlayarak hafız olan öğrenciler, mutluluklarını ailelerine sarılarak paylaştılar. Kur’an’ı ezberlemenin yanı sıra anlamanın da çok önemli belirten öğrenciler, hafızlık belgelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler. Belge takdim töreni, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.