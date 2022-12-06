Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen "Genç Nidâ Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması" Balıkesir İl finali Havran İmam Hatip Ortaokulu’nun ev sahipliğinde düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen "Genç Nidâ Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması" Balıkesir İl finali Havran İmam Hatip Ortaokulu’nun ev sahipliğinde düzenlendi.

Havran Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılan etkinliğe Havran Kaymakamı Enver Özderin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Cemalettin Yüceer, İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, Havran İlçe Müftüsü Sedat Karali, Kepsut İlçe Müftüsü Muharrem Dutar, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin meslek dersleri başta olmak üzere ders kazanımlarını desteklemek, mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, akademik ve sanatsal alanlarda ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla yapılan yarışmaya Balıkesir’in çeşitli ilçelerinden İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri katıldı.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir’in ve Havran İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Atanur Kayhan’ın açılış ve selamlama konuşmalarının ardından Genç Nidâların Yarıştığı Yarışmanın sonucunda katılımcı tüm öğrencilerle dereceye giren öğrencilere ve seçici kurul üyelerine, protokol üyeleri tarafından çeşitli ödüller verildi.

Kaymakam Özderin, "Yarışmaya katılarak Kur’an-ı Kerim’i güzel bir şekilde okuyan tüm öğrencileri, yetişmelerinde katkı sağlayan ailelerini ve öğretmenlerini kutluyor, öğrencilerimize muvaffakiyetler diliyorum. Organizasyonda emeği geçen tüm öğretmenlere ve okul yöneticilerimize teşekkür ediyorum"dedi.

Kur’an-ı Kerim’i Güzel okuma yarışmasında, 1.Beyzanur Karataş-Havran İmam Hatip Ortaokulu, 2.Rosol Omer Abdulrahman Almohamdı-Karesi Balıkesir İmam Hatip Ortaokulu, 3. Zeynep Çolpan- Gönen Gönenli Mehmet Efendi İmam Hatip Ortaokulu oldu. Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışmasında ise 1.Rümeysa Özbek-Karesi Gazi İmam Hatip Ortaokulu, 2. Elif Arslan-Edremit Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu ve Zeynep Sena Günay- Karesi Balıkesir İmam Hatip Ortaokulu girdi.