Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin başkanlığında, Bolu Müftü Yardımcısı Fadime Arslan, Edirne Müftü Yardımcısı Zeynep Kaya Demirtaş’tan oluşan komisyon üyelerinin değerlendirmesi sonucunda; Düzce 15 Temmuz Şehitleri Kur’an Kursu öğrencisi Nuran Erva Yüksel birinci, Rize Güneysu Ortaköy Köyü Kur’an Kursu öğrencisi Hayrunisa Gökyıldız ikinci, Gaziantep Şahinbey Hoşgör Bülbülzade Kız Kuran Kursu öğrencisi Ayşegül Tuğçe Özdemir ise üçüncü oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur’an kurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimini ve Kur’an-ı Kerimi yüzünden güzel okumayı teşvik etmek amacıyla hafızlık eğitimi verilen Kur’an kurslarında okuyan öğrenciler arasında düzenlenen Hafızlık Türkiye Finali Kız Öğrenciler Yarışması Adana’da yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde ki kız Kur’an kursları arasında düzenlenen hafızlık yarışmasının Türkiye finali Adana’da gerçekleştirildi. Hafızlık yarışmasının şampiyonu ise Düzce’den çıktı.

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