Elazığ’da Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması bölge birincileri için ödül töreni gerçekleştirildi.

Elazığ’da Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması bölge birincileri için ödül töreni gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Kur’an kursları arası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması bölge birincileri için ödül töreni gerçekleştirildi. Törene İl Müftüsü Selami Aydın, müftü yardımcıları ve şube müdürleri katıldı. Törende hafızlık yarışmasında bölge birincisi olan Elazığ Altın Çevre Yatılı Erkek Kur’an Kursu öğrencisi Muhammet Mustafa Selami ve Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında bölge birincisi olan Muhammet Fatih Yel’e ödülleri takdim edildi.

Öğrencileri kutlayan İl Müftüsü Selami Aydın, “Öncelikle Allah’a şükürler olsun ki bugün mutluyuz, sevinçliyiz. Kur’an kurslarımızda eğitim gören, Allah’ın kitabını ezberleyen okuyan öğrencilerimizin başarısı bizleri mutlu etti. Son zamanlarda yapılan yarışmalarda Elazığ’ımızdan katılan bütün hocalarımızın dereceye girmesi bizi ziyadesiyle sevindiriyor. Tabi ki bunları yetiştiren bir ekip var eğitime çok önem veriyoruz. Allah’ın izniyle bu genç kardeşlerimiz dahi iyi yerlere gelecek ve daha çok başarı elde edeceklerdir” dedi.