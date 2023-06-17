Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Müftülüğüne bağlı Şehit Kerim Keçeci Kız Kur’an Kursunda hafızlıklarını tamamlayan 8 Hafize öğrenci için "İcazet ve Taç Giyme Töreni" düzenlendi.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen törene; Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Muharrem Yol ve İsmail Çelebi, Çaycuma Ak Parti İlçe Yönetiminden Veli Verim ve Halit Öztürk, Çaycuma İmam-Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Kocaarslan, Çaycuma İmam-Hatip Ortaokul Müdürü İhsan Günay, öğrencilere katkı sağlayan hayırseverler, Hafizelerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program Merkez Yeni Camii İmam-Hatibi Kadir Güney’in okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlçe Müftüsü Rıdvan Karataş’ta açılış konuşmasında Kur’an-ı Kerim’i hıfz etmenin, onu öğrenmenin, öğretmenin, anlamanın ve yaşamanın Kur’an’a karşı yapılabilecek en güzel vazifelerden birisi olduğunu belirterek, azimle çalışarak hafızlıklarını tamamlayan öğrencileri tek tek tebrik etti. Ayrıca Hafızlık eğitimi süresince emeği geçen Kur’an Kursu öğreticilerine, öğrencilerin anne ve babalarına ve Kur’an Kurslarına maddi-manevi katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

Çaycuma İmam-Hatip Ortaokulu Müdürü İhsan Günay’ın konuşmasının ardından, Hafızlık ile ilgili sinevizyon gösterisi, öğrencilerin ilahi ve şiir dinletisinden sonra, Hafizelere anne ve babaları tarafından hafızlık taçları takılarak, belgeleri verilirken hayırseverler tarafından alınan hediyeler takdim edildi. İlçe Müftüsü Karataş, öğrencilerin yetiştirilmesinde emeği geçen Kur’an Kursu öğreticilerine plaket takdim etti. İlçe Müftülüğü Vaizi Derya Göveç tarafından, "Hafızlığın Önemi" konulu konferans verildi ve ardından tören yapılan dua ile sona erdi.