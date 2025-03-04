Vakıflar Bölge Müdürü Mücahit Vural, İl Müftüsü Hasan Güneş ve Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz Ramazan ayının manevi atmosferinde Umurlu Bölge Yatılı Erkek Hafızlık Kur’an Kursu öğrencileri ile sahurda bir araya geldi.

Ramazan’da, hafız öğrencilerle sahur yapmanın büyük bir mutluluk olduğunu belirten Vakıflar Bölge Müdürü Vural, bu mübarek ayda gençlerle birlikte olmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti. Sahur programı sonrasında İl Müftüsü Hasan Güneş ve Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, öğrencilerle birlikte sabah namazını eda etti. Namazın ardından, İlçe Müftüsü Yorulmaz, Kur’an Kursu öğreticilerine ve öğrencilerinin Ramazan-ı Şerif’i tebrik ederek, Ramazan ayında gösterdikleri gayret ve fedakarlık için tebrik edip programda emeği geçenlere teşekkür etti.