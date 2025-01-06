Hafızlık Kursu öğrencileri sinema etkinliğinde buluştu

Bozyazı İlçe Müftülüğü koordinesinde, Denizciler Kız Kur’an Kursu ve Tekeli Mehmet Akif Ersoy Erkek Kur’an Kursu hafızlık öğrencileri, yoğun eğitim süreçlerine kısa bir mola vererek keyifli bir sinema etkinliğiyle bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, kendileri için özel olarak seçilen eğitici ve eğlenceli ‘Hep Otuz Üç Yaşında’ isimli filmi izledi. Sinema salonunda bir araya gelen genç hafız adayları, hem eğlendiler hem de ekip ruhunu pekiştirdiler.

İlçe Müftüsü Yakup Avcı, bu tür sosyal aktivitelerin öğrencilerin motivasyonunu artırdığını ve eğitim süreçlerine olumlu yansıdığını belirtti. “Hafızlık süreci, zihinsel ve ruhsal olarak yoğun bir dönemdir. Öğrencilerimizin bu süreçte biraz nefes almasını sağlamak ve onların mutluluğunu görmek bizleri de çok mutlu ediyor” diyen Avcı, etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

Etkinlik sonrası öğrenciler, sinema gününden duydukları memnuniyet dile getirdiler.

Sinema etkinliğine İlçe Müftüsü Yakup Avcı, eşi Zeynep Avcı, Gazipaşa Müftüsü Fahri Başar, Anamur Müftüsü Mehmet Fidan, İlçe Vaizi Önder Eyvaz, Kur’an kursu öğreticileri, imam hatip, müezzin, hafızlık kursu öğrencileri ve birçok vatandaş katılım sağladı.