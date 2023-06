HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Çalışkanlar köyünde kısıtlı imkânlarla yapımı sürdürülen yatılı Kur’an kursu için hayırsever vatandaşlardan yardım bekleniyor.

Kaba inşaatı bitme aşamasına gelen Kur’an kursu hakkında açıklamalarda bulunan Şemdinli İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin, binanın tamamlandığında yaklaşık 500 öğrencinin yatılı olarak barınma ihtiyacını karşılayacağını söyledi. Şahin, "Şu an ilimiz ve ilçelerinde yer bulamadıklarından dolayı başka il ve ilçelere gitmek zorunda kalan fazla sayıda hafızlık öğrencimiz mevcut. Kurs binasının tamamlanması bu ihtiyacı büyük ölçüde karşılayacak ve çocuklarımızdan büyük kısmının uzak diyarlara gitmeden kendi memleketlerinde hafızlık yapmalarının önü açılmış olacaktır” dedi.

Kurs binasında incelemelerde bulunan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu da, hafızlık Kur’an kursunun yapımına başlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Öncelikle kursun her aşamasında emeği olan bütün hayırsever vatandaşlarımızdan Yüce Allah razı olsun. Kurs, bir an önce bitirilip hizmete açılması durumunda Şemdinli ilçesiyle beraber bölgemizin manevi iklimine büyük katkı verecektir. Zira burada, İslami bilince sahip, güzel ahlakla ahlaklanmış, helal haram bilinciyle donatılmış ve çevresine ışık saçan ilim irfanla dolu evlatlarımız yetişecektir. Bunun için kursun bir an önce bitirilmesi önem arz etmektedir. Ancak müftülüklerimiz imkanlarıyla kursu kısa süre içerisinde bitirmek mümkün olmadığından, bütün hayri hizmetlerde olduğu gibi yine hayırsever vatandaşların desteğine ihtiyaç duymaktayız. Vatandaşlarımızın geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızdan bunu esirgemeyeceklerine canı gönülden inanıyorum" şeklinde konuştu.