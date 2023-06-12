Gazipaşa İlçe Müftülüğü tarafından verilecek olan ‘Hafızlık Eğitimi’ 19 Haziran’da başlıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte açılan ‘Hafızlık Hazırlık Sınıfı‘ ve ‘Yaz Kur’an Kursları’na kayıtlar devam ediyor. Okulların tatil olduğu dönemde milyonlarca çocuk ve gencin Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere İslam’ın temel inanç esaslarını, ibadetleri ve Hz. Peygamber’in hayatını öğrendiği ‘Yaz Kur’an Kursları’ ile Öğrencilere Kur’an-ı Kerim’i tecvit kurallarına göre usulüne uygun olarak okuma becerisi kazandırmak amacıyla açılan ‘Hafızlık Eğitimi’ne 19 Haziran’da başlanacak.

“Kur’an kursu 6 hafta sürecek”

Konu ile ilgili İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, “Her yaz tatili döneminde çocuklarımıza Kur’an’ı Kerim’i güzel okuma ve anlamını öğrenme yanında temel dini bilgiler, insani ve ahlaki erdemler, Sevgili Peygamberimizin örnek hayatı öğretilmektedir. Öğrencilerimize Kur’an eğitiminin yanında değerler eğitimi de verilmektedir. Ayrıca kursumuzda geziler, piknik, seminerler ve eğitici film saatleri gibi sosyal kültürel ve sportif faaliyetler de düzenlenmektedir. 6 hafta sürecek olan Yaz Kur’an Kursu’muz 11 Ağustos’ta sona erecek. Öğrenci velilerimizin çocuklarını yaz kurslarına göndermelerini ve teşvik etmelerini istiyor ve kurslarımıza tüm öğrencilerimizi bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.