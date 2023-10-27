Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, İlçe Müftülüğü Kavaklı Kız Kur’an Kursu’nda hafızlığını tamamlayan 22 öğrenci için “Hafızlık İcazet Merasimi” gerçekleştirildi.

Tavşanlı Belediyesi Kültür Sarayı’nda düzenlenen merasim, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Tavşanlı İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan’ın açılış konuşması sonrasında program, örgün eğitim ile birlikte hafızlık proje öğrencilerinin gösterileri ve hafızların sahneye alınması ile devam etti.

Daha sonra sırasıyla Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç selamlama konuşması yaptı. Programda babalarının da sahneye alınması ile hafız öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Programa; Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Dinçer, AK Parti İlçe Başkanı Ali Özden, Diyanet İşleri Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü, İl Müftüsü İrfan Açık, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, ilçe müftüleri ile kurum ve daire amirleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.