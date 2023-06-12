Bayburt’ta 2018 yılında Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulunda başlatılan ve başarıyla sürdürülen "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık" programına yapılan başvurularda bu yıl yüzde 30 oranında artış yaşandı.

Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 100 müracaatın yapıldığı programa bu yıl 130 öğrenci hafız olmak için başvuruda bulundu. Başvuru yapan öğrencilerin girdiği ve bu yıl altıncısı düzenlenen Seviye Belirleme Sınavı öncesinde İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve İl Milli Eğitim yöneticileri sınav salonlarını gezerek öğrencilere başarılar diledi.

Sınav başladıktan sonra okulun konferans salonunda velilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapılarak proje ve hafızlık eğitimi hakkında önemli bilgiler aktarıldı.

VI. Dönem Seviye Belirleme Sınavı, sorunsuz şekilde tamamlanırken en başarılı 20 kız ve 20 erkek olmak üzere toplam 40 öğrenci hafızlık eğitimine katılmaya hak kazandı.