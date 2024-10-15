Erzurum’un Palandöken ilçesi müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarından mezun olan erkek öğrencilere yönelik hafızlık icazet merasimi düzenlendi.

Program, DİB Başkanlık Müşaviri ve TDV Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Fatih Kurt, Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, DİB Başkanlık Uzmanı Ali Özgelen, protokol üyeleri, STK temsilcileri, öğrenci velileri ve vatandaşların yoğun katılımıyla Solakzade Camii’nde gerçekleştirildi.

Sabah erken saatlerinde cami avlusunda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösterisi düzenlendi. Yapılan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, Müftü Dr. Rüstem Can, hafızların eğitimlerini daha da ileri boyuta taşımaları, ilmiyle amil olmaları gerektiğini söyleyerek hafızları tebrik etti, muvaffakiyetler diledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri ve TDV Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Fatih Kurt günün anlam ve önemine dair sohbet yaptı. Hafızlığın manevi hayatımızdaki boyutuna atıfta bulunan Müşavir Kurt, "Hafızlığın dini eğitimi insanlara buluşturmada önemli bir değer olduğuna dikkat çekti ve aziz milletimizin bu konuda yoğun bir teveccühü ve gayreti bulunmakta.” ifadelerini kullandı.

Palandöken Müftülüğü din görevlilerinin ve hafız öğrencilerin Kur’an-ı Kerim tilavetleri, ilahi, tekbir ve salatü selamlarla devam eden merasimde, DİB Uzmanı Reis’ül Kurra vekili Ali Özgelen tarafından yapılan icazet duasının ardından hafızlara belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.