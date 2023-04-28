DÜZCE (İHA) – Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 4 kategoride 5 proje ile Teknofest finallerine katıldı.

Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan, birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivaline, Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, danışman öğretmenleri rehberliğinde, dört farklı alanda hazırlandıkları projelerle, finallerde yarışma hakkını elde etti. Öğrenciler, 4 farklı kategoride, 5 farklı takımla yer aldı. Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, elektrikli araç yarışmasında finale Türkiye birincisi, roket ve atış hazırlık raporunda Türkiye birincisi, uçan araba yarışmasında yine son raporda Türkiye üçüncüsü ve insansız hava araçları yarışmasında ise ilk 23’e girerek büyük bir başarıya imza attı.