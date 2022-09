Kahramanmaraş’ta Akdeniz Bölgesi’nin en donanımlı Kur’an eğitim merkezi olan kursta eğitim gören öğrencilerden yılda yaklaşık 35 hafız yetişiyor. Sınavla öğrenci alan merkezde, yılda yaklaşık 150 öğrenciye eğitim veriliyor.

Kahramanmaraş’ta Akdeniz Bölgesi’nin en donanımlı Kur’an eğitim merkezi olan kursta eğitim gören öğrencilerden yılda yaklaşık 35 hafız yetişiyor. Sınavla öğrenci alan merkezde, yılda yaklaşık 150 öğrenciye eğitim veriliyor.

Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Müftülüğü Muhammet Gevher Kur’an Eğitim Merkezi 2015 yılından beri eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Kahramanmaraş’ta görevdeyken hayatını kaybeden İl Müftüsü Muhammet Gevher’in adını taşıyan Kur’an kursunda hem yatılı hem de gündüz eğitimi veriliyor. 150’nin üzerinde öğrencisiyle Akdeniz Bölgesi’nin en büyük Kur’an eğitim merkezi olma özelliğine sahip eğitim kurumunda, Türkiye’nin birçok ilinden gelen öğrenciler hafız oluyor.

Kur’an Kursu Eğitmeni Seyfettin Yenice, “Sabah 08.00’de derse giriyoruz ve her 45 dakikada teneffüslerimizi yapıp saat 15.00’e kadar derslerimizi tamamlıyoruz. Öncelikle bir yıl temel eğitim dersimizin ardından hafızlık serüvenine geçiyorlar. Bir ya da iki yıl süren hafızlarımız da oluyor, 8-9 ay sürede hafız olan öğrencilerimiz de var. Çalışma başarısına göre değişiyor” dedi.

Hafızlık eğitimini devam eden Zübeyir Talha Akkoyun, “Babam hafızdı ve ondan örnek alarak ben de hafız oldum. İnşallah imam hatip olup kendimi geliştireceğim” dedi.

Müftü Muhammet Gevher Kur’an Eğitim Merkezinin yılda onlarca öğrencinin hafızlığa adım attığını ifade eden Kur’an Kursu Müdürü Selahattin Akkurt, “2015 yılından günümüze kadar hafızlık eğitimimiz bu binada devam ediyor. Hazırlık eğitimi ve ezberleme dönemi şeklinde. Ortalama 150 öğrencimiz oluyor her yıl. Şu an itibarıyla 130’a yakın öğrencimizin eğitimi de devam ediyor. Kur’an eğitim merkezi olarak hem mezuniyet sayımız, hem de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen hafızlık yarışmalarında öğrencilerimizin yapmış olduğu dereceler bizleri mutlu ediyor. Bu yıl yapılan yarışma Şırnak’ta düzenlendi ve hafızlık yarışmasında Yusuf Eren Gülmez öğrencimiz Türkiye birincisi oldu. Biz bu başarıyı kutlarken, 2019 yılında mezun olan Mehmet Ali Sarıtürk de Hırvatistan’da düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda dünya ikincisi oldu. Özellikle İl Müftümüz Mustafa Tekin ve müftü yardımcılarımıza teşekkür ederiz. Her yıl hafızlık sayımız düşmüyor 25 ile 35 arasında her yıl hafız mezun veriyoruz. Bizim hafızlığa ayırdığımız öğrencilerimizin tamamına yakını hafızlıktan mezun oluyor. Yılda ortalama 400’e yakın ailemiz çocuklarını getiriyor ancak bizler yazılı ve sözlü sınavı yaparak öğrencileri eğitim merkezimize alıyoruz” dedi.