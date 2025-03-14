Hafız Esad’ın 1982 yılında "Hama’yı bombala" emrine uymayan ve 43 yıl hapis yatan Suriyeli savaş pilotu Raghid Al-Tatarı, "43 sene boyunca hapiste kaldım. Çıktığım için çok sevinçliyim ama şu an Suriye’de yaşanan olaylardan ötürü sevincim yarım kaldı" dedi.

Eski Suriye Cumhurbaşkanı Hafız Esad’ın 1982 yılındaki katliamında ’bombala’ emrine uymayıp Hama’yı bombalamayı reddeden Suriyeli savaş pilotu Raghid Al-Tatarı, rejimin yıkılmasının ardından 43 senedir tutuklu olduğu Sednaya Hapishanesi’nde serbest kaldı. Raghid Al-Tatarı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri’nde ödüle layık görüldü. Tatarı, ödül töreninin ardından yaptığı açıklamada, "43 sene boyunca hapiste kaldım. Çıktığım için çok sevinçliyim ama şu an Suriye’de yaşanan olaylardan ötürü sevincim yarım kaldı. Buraya geldim, burada bu ödülü aldım. Suriye için üzülüyorum ama aynı zamanda şunu da hissediyorum: Ben buraya davet edildim. Demek ki Suriye’deki olaylara önem veren kişiler ve toplumlar var. Bu beni çok gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

"Bu ödüle layık görüldüğüm için şeref duydum"

Tatarı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da söylemiş olduğu gibi bu sadece Suriye’ye şahsi bir bakış açısı değil. Tüm İslam alemine ve ümmete olan bakış açısını yansıtıyor. O yüzden Müslümanlara karşı durumların giderek ilerleyeceğini düşünüyorum. Daha önceden böyle bir hediye olduğunu bilmiyordum. İlk defa burada duydum ve karşılaştım. Bu ödüle layık görüldüğüm için şeref duydum. Suriyeliler mülteci olduklarını ifade ederken rahatsızlık duyuyorlardı. Suriye benim ülkem ve onunla gurur duyuyorum. Bu olaylardan sonra benim buraya gelmeme vesile olduğu için."