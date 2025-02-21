Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında eğitim gören 350 hafız çocuğa tablet hediye ederek, onların eğitim süreçlerine önemli bir katkı sağladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Müftülüğünün işbirliğiyle düzenlenen tablet dağıtım töreni, Milli Eğitim Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Programa, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Karaköprü Belediye Başkan Vekili Bakır Kama, Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan, bazı daire başkanları, hafız öğrenciler ve aileleri ile hocalar katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik, geleneksel hacivat-karagöz oyunu ile devam etti.

Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan, programda yaptığı konuşmada, eğitim gören 350 hafız çocuğa tablet hediye edilmesinin büyük bir anlam taşıdığını belirterek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.

"Hafızlık, sabır ve emek gerektiren kutlu bir yolculuktur"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da, yaptığı konuşmada, Kur’an’ın nurunu kalplerinde taşıyan pırıl pırıl hafızların azim ve gayretini takdir etmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Hafızlık, sadece bir eğitim süreci değil, sabır, emek ve gönülden bağlılık gerektiren kutlu bir yolculuktur. Sizler, bu yolda gösterdiğiniz azimle hem bizleri hem de milletimizi gururlandırıyorsunuz. Bugün, hafızlık yolunda büyük bir özveriyle çalışan 350 evladımıza, eğitim hayatlarını daha verimli hale getirmeleri için tablet hediye ediyoruz.

Çünkü biliyoruz ki bilgiye ulaşmak, öğrenmek ve gelişmek günümüz dünyasında teknolojiyi doğru kullanmakla mümkündür. Hafızlarımızın hem manevi eğitimlerinde hem de akademik başarılarında en iyi imkanlara sahip olmaları için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Sizlerden en büyük beklentimiz, öğrendiğiniz bu mukaddes bilgiyi en güzel şekilde yaşamanız ve yaşatmanızdır. Kur’an ahlakıyla yetişen nesiller, toplumumuzun en büyük umudu, en güçlü teminatıdır. Sizler, geleceğin ilim adamları, öğretmenleri, mühendisleri, doktorları ve liderleri olacaksınız. Ama en önemlisi, iyi birer insan, ahlaklı bireyler olarak yetişeceksiniz. İşte o zaman, bu emeklerin karşılığı en güzel şekilde alınmış olacaktır" dedi.

Programın sonunda, hafız çocuklara tablet hediyeleri takdim edildi. Program, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.