Sivas’ın Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, Sivas Valiliği tarafından açılan soruşturma çerçevesinde Danıştay kararı ile görevinden el çektirildi.

Sivas’ın Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, Sivas Valiliği tarafından açılan soruşturma çerçevesinde Danıştay kararı ile görevinden el çektirildi.

Sivas Valiliği tarafından, Sivas’ın Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu hakkında 2020 yılı faaliyet raporu yetersiz görüldüğü gerekçesi ile soruşturma açılarak belediye başkanlığından düşürülmesi için Danıştay 8. Dairesine dava açılmıştı. Süren dava çerçevesinde Çuhadaroğlu, Sivas Valiliği tarafından görevinden el çektirildi. Çuhadaroğlu ise kendisi savunarak itiraz hakkı bulunduğunu, yargı süreci tamamlanmadığı için görevinden düşürülemeyeceğini söyledi.

Çuhadaroğlu tarafından yapılan açıklamada, "Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Şu an görevden alınamam. 15 günlük savunma sürecim var. Görevden alınabilmem için savunmamı verip mahkeme sürecinin tamamlanması lazım. Bu yaşadıklarımın nedeni rant mücadelesidir. Gölü istediler, vermedim. Gölde kafalarına göre proje yapacaklardı. Göl, halkımın tapulu malı. El koymak istediler ben müsaade etmedim. Mahkemeye verilmiştik. Sadece bu değil, Cumhurbaşkanımıza hakaretten de dava açmışlardı. Her iki davayı da kazandım. Biat etmediğim için, sularına gitmediğim için bunları yapıyorlar. Ben haklı mücadelemi vermeye devam edeceğim" dedi.

Çuhadaroğlu, Danıştay kararında olduğu gibi, 15 gün içerisinde Danıştay İdare Dava Mahkemeleri Kuruluna itiraz edeceğini söyledi.

MHP’den ihraç edilmişti

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP’den Hafik Belediye Başkanı seçilen Çuhadaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesi ile MHP’den ihraç edilmişti. Çuhadaroğlu, konuyla ilgili açılan hakaret davasında suçsuz bulunarak beraat etti.

Selahattin Çuhadaroğlu kimdir

1947 yılında Sivas Hafik’te doğdu. Eskişehir Hava Teknik Okullar Komutanlığında 2 sene eğitim aldıktan sonra 1967 yılında mezun oldu. Selahattin Çuhadaroğlu; Eskişehir, Mardin ve Bursa’da Hava Motorlu Araçlar Komutanlığında, Kayseri ve Konya Hava Birliklerinin çeşitli kademelerinde görev aldıktan sonra, 1992 senesinde hava astsubay olarak emekli oldu. Çuhadaroğlu, 1995 yılında doğduğu yer olan Hafik’te aktif siyasete başladı. Doğru Yol Partisi (DYP) ve Saadet Partisi’nde ilçe başkanlığı yaptı. Saadet Partisi’nden iki dönem belediye başkan adayı gösterildi.