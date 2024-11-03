TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde hafif ticari araçları taşıyan tırın dorsesi yanmaktan son anda kurtuldu.

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Ankara istikametinde seyreden Yücel A. yönetimindeki 06 AL 4848 plakalı tırın balataları tutuştu. Üzerinde hafif ticari araçların yüklü olduğu dorsenin arka lastiklerinden yükselen yoğun dumanları sürücü fark etti. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Lastiğin üstündeki araçlar bulundukları yerden indirildi. İhbar üzerine bölgeye Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen itfaiye ekipleri yanan lastiklere müdahale etti. Dorsenin üzerindeki araçlar erken müdahale sayesinde yanmaktan kurtuldu.