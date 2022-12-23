Malatya’da hafif ticari araçla pikabın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya’da hafif ticari araçla pikabın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Sivas kara yolu Kendirli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametine seyir halinde olan B.S. (40 ) yönetimindeki 44 ABG 411 plakalı hafif ticari araçla R.D. (21) idaresindeki 06 BY 9686 plakalı pikap kuzey çevre yolu bağlantı kavşağında çarpıştı.

Kazada, B.S. ile H.D. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.