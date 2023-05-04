Malatya’da hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, 16.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1. Cadde üzerinde seyir halinde olan M.Y. (37) idaresindeki 44 ADP 721 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönde gelen M.B. (37) yönetimindeki 34 PT 0394 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olayda araç sürücüleri yaralanırken kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerin sevk edildiği kazada yaralanan M.Y. ile M.B. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı