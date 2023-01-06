Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan-Darende karayolunun ilçeye bağlı Akören Mahallesi kesiminde yaşandı. Elbistan’dan Darende istikametine G.G. yönetiminde seyir halinde olan 46 EB 464 plakalı hafif ticari araçla, karşı yönden gelen ve akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yapan R.Ü.’nün kullandığı 46 VF 318 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil adeta kağıt gibi ezilirken her iki araç da şarampole girerek durabildi. Olayda sürücülerle birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan D.Ü., B.Z. ve E.Z. yaralandı. Yaralıların imdadına ilk olarak kazayı gören vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların müdahalesi, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarmaya yetmeyince durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılara ilk müdahale de olay yerinde bekleyen Acil Servis ekiplerince yapıldı. Yaralılar ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, başka bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.