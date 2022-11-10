Sakarya’nın Sapanca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Göl Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. idaresindeki 54 SK 592 plakalı hafif ticari araç ile H.D. idaresindeki 34 ZE 2960 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri H.Ç., H.D. ile F.D. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.