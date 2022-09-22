Malatya’da hafif ticari araçla otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya’da hafif ticari araçla otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 08.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G. Ö. idaresindeki 44 LK 850 plaka otomobil ile E. K. Yönetimindeki 44 AAZ 669 plaka Ford marka hafif ticari araç Hoca Ahmet Yesevi Cadde kesişimin de çarpıştı. Kazada F.F.(28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.