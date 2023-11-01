Malatya’da iki hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 13.00 sıralarında Malatya - Ankara karayolu Bostanbaşı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan A.T. idaresindeki 34 HA 7558 plakalı hafif ticari araç yan yoldan ana yola katılım sağlamaya çalışan sürücüsü öğrenilemeyen 44 AC 546 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile araçlardan biri orta refüje çıkarak durabilirken, kazada A.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.