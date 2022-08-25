Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhur G. idaresindeki 55 AFE 901 plakalı hafif ticari araç yaya Halil İbrahim E.’ye (43) çarptı. Kazada ağır yaralanan Halil İbrahim E. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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