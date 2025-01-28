Adıyaman’da hafif ticari aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi 2147. Sokak’ta oyun oynayan Kübra D.’ye (7), Gülhan Y. idaresindeki 41 R 8867 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.