İhbar üzerine olay yerine Gerede itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan hafif ticari araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında araç küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Gerede ilçesi D-750 Karayolunun Mogan Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Y. idaresindeki 06 CAD 475 plakalı hafif ticari aracın seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükseldi. Sürücü Osman Y., aracını yol kenarına çekerek aşağı indikten kısa süre sonra araçtan alevler yükseldi.

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