Elazığ’da otomobil ile çarpışan hafif ticari araç yan yattı. Emniyet kemeri takan sürücü ve yolcunun burnu bile kanamadı.

Kaza, Malatya Caddesi Misland Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.C. idaresindeki 23 EH 656 plakalı hafif ticari araç ile H.B. yönetimindeki 34 CRT 500 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç yan yattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü ve yanındaki yolcu, yan yatan aracın içinden emniyet kemeri takması sayesinde burnu dahi kanamadan çıktı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.