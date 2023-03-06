Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Sandıklı ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ş.’nin kullandığı 20 AAL 253 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç takla atıp ardından yol kenarındaki şarampole girip ters dönerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü M.Ş., A.Ş., M.Ş., F.Ş., D.Ş., P.E.Ş ve S.Ş.’yi ambulanslar ile Sandıklı ve Afyonkarahisar devlet Hastanelerine kaldırdı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.