Amasya’da yoldan çıkarak takla atan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yaşar Çoban yönetimindeki 60 ADZ 227 plakalı hafif ticari araç, otogar kavşağına yaklaştığında kontrolden çıkarak takla attı.

Aracın duvara çarparak durabildiği kazada sürücünün yanı sıra aynı aileden Serap, Furkan ve Yusuf Emir Çoban hafif şekilde yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine, polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.