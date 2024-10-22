Aydın’ın Efeler ilçesinde motosiklete çarpmamak için manevra yapan hafif ticari araç takla attı, araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli Bulvarı üzerinde bulunan Jandarma Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nazilli ilçesinde yaşayan Selami A., Hasan A. ve Leyla A., 09 AEY 880 plakalı hafif ticari araçla Efeler’e ilçesinde bir hastaneye tedavi olmak için geldi. Hastanede tedavilerini olan aynı aileden 3 kişi, Nazilli’ye dönmek için hareket etti. Selami A. idaresindeki hafif ticari araç, Denizli Bulvarı üzerinde ilerlerken aniden dönüş yapan 09 BRC 276 plakalı motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. Manevrayla birlikte araç takla atıp bir süre sürüklendikten sonra durdu. Hastaneden çıkıp evine dönmek üzere yola çıkan aile, olay yerine çağrılan itfaiye, polis ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan kurtarılıp ambulansla tekrar hastaneye kaldırıldı. Araç yoldan kaldırılıp karayolu temizlendikten sonra yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.