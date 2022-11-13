Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Ökkeş Katar idaresindeki 27 AJF 974 plakalı hafif ticari araç, Gölbaşı ilçesi Çatalağaç köyü çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Ökkeş Katar ile araçta bulunan Seyit Süleyman Azar, Faruk İspir, Süleyman Hayri Aşkın ve Sadettin Özcay yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.