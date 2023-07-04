Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Hüseyin U. idaresindeki 34 CUA 639 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çatalağaç köyü girişinde şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Hüseyin U. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.